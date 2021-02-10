Kadir Şeker'e 'kiralik katil' soruşturmasında takipsizlik kararı

Kadir Şeker tarafından öldürülen Özgür Duran'ın ailesi, yaşananların "planlı bir cinayet" olduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuştu.

Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç, Şeker'in kiralık katil olduğunu iddia etmiş, delil olarak Kadir'in adının geçtiği bazı sosyal medya mesajlarını göstermişti.

Mesajların sahte olduğu ortaya çıktı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada o mesajların sahte olduğu anlaşıldı.

Savcılık, bunun üzerine takipsizlik kararı verdi.

Şeker, Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verilmiş, mahkeme cezayı 12,5 yıla indirmişti.