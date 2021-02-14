Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

Kadir Topbaş'a veda

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi.

14 Şubat 2021 Pazar 13:24
492 Okunma
Kadir Topbaş'a veda

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü.

Burada Kuran-ı Kerim okundu. Burada helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı. 

"AĞABEYLİK YAPMAYI BAŞKANLIKTAN DAHA ÇOK TERCİH EDERDİ"

Yapacakları eserlere Kadir Topbaş ismini vereceklerini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Çok değerli büyüğümüz, ağabeyimiz  Kadir Topbaş‘ı 2004 yılının Şubat ayında belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu'ndan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uğurlamıştık. Orada da İstanbul’un yüzünü ak edecek unutulmayacak eserleri İstanbul’a, Beyoğlu’na bıraktı. Biz kendisiyle Kasımpaşa ve Beyoğlu'nda çalışmalarda bulunurken çocukluğuna dair bu sokaklarda geçen hatıralarını paylaşırdı. Biz de onu sevenler olarak burada bıraktığı hatıralara,eserlere sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için de bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz" dedi. Yıldız, "Kadir Topbaş ağabeyimizin seveni çok, hepimizin yüzünü ak edecek hep iyi hatıralarla hatırlayacağımız bir ağabeyimiz. Ağabeyi kelimesinin en çok yakıştığı isimlerden biriydi. İstanbul’un başı sağ olsun, nasihat etmeyi ağabeylik yapmayı başkanlıktan daha çok tercih ederdi. Kadir ağabey için iyilik başkanlıktan daha önce gelirdi " diye konuştu.

 Yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Topbaş'ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne götürüldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira
Bu çiçeği koparmanın cezası 80 bin lira
Boynuzu tellere takılan keçi asılı kaldı
Boynuzu tellere takılan keçi asılı kaldı
Denizciler Türkiye'ye dönüyor
Denizciler Türkiye'ye dönüyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim