Kahraman: "Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonu hep birlikte kırmalıyız"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tahran’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı’na katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin açılışını yaptığı konferansta konuşan Kahraman, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Konferansı’nın hakları ve gelecekleri için mücadele eden Müslüman toplumlara daha fazla sahip çıkılması gereğinin altını çizen Kahraman, “bu meyanda Kuzey Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemci statüsüne sahip Kıbrıslı Türk kardeşlerimize karşı on yıllardır uygulanan haksız izolasyonu hep birlikte kırmalıyız. Adada Türk tarafı aleyhine adaletsizce bozulan dengelerin bir ölçüde düzeltilmesi suretiyle kalıcı ve adil bir çözüme katkıda bulunmak, tüm Müslümanların ortak meselesi ve ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.