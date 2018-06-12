Kandil ve Sincar'a hava harekatında 12 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Orgeneral Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezinden takip etti. Akar: "Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır” dedi.

Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e çıktığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında, 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e ulaştığı kaydedildi.