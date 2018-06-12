Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95839
ALTIN
189.807
DOLAR
4.5471
STERLİN
6.0976
EURO
5.3604
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Yumurtayı böyle tüketenler dikkat!
Uzmanlar uyardı: Duşta su yerine bunu kullanın!
Duşta su yerine bunu kullanın!
Kadınlar sevdikleri erkekleri neden terk ederler?
Kadınlar sevdiği adamı neden terk...
Sıcak su mu, soğuk su mu sağlıklı?
Sıcak su mu, soğuk su...
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
banner34

Kandil ve Sincar'a hava harekatında 12 hedef imha edildi

Orgeneral Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını birleştirilmiş harekat merkezinden takip etti

12 Haziran 2018 Salı 11:04
Kandil ve Sincar'a hava harekatında 12 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince gece başta Kandil ve Sincar olmak üzere Irak'ın kuzeyindeki hedeflere düzenlenen hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Orgeneral Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avaşin-Basyan'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezinden takip etti. Akar: "Bu sefer, bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. TSK, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve daima görevinin başındadır” dedi.

banner39
Bu arada Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e çıktığı bildirildi. 

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1-8 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında, 18 teröristin daha etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava harekatları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34'e ulaştığı kaydedildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY’den bayram için 84 ek sefer
THY’den bayram için 84 ek sefer
Bebeğinin içinde olduğu evi yaktı
Bebeğinin içinde olduğu evi yaktı
Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim