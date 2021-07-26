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Kanser hastası eşini kravatla boğup kendini vurdu

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Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker Mehmet Yıldırım, karaciğer kanseri hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğduktan sonra tabanca ile yaşamına son verdi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:26
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Kanser hastası eşini kravatla boğup kendini vurdu

Ankara Keçiören ilçesinde, 2 çocuk sahibi ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli asker 70 yaşındaki Mehmet Yıldırım, bir süredir hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan 74 yaşındaki eşi  Hamiyet Yıldırım'ın odasına girdi. Mehmet Yıldırım, eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatıyla boğduktan sonra oğlunu telefonla aradı.

DHA'nın haberine göre Yıldırım, "Her şeyi ben yaptım, hakkınızı helal edin" dedikten sonra tabancasını alıp, başına dayayarak ateşledi.

Silah sesini duyan komşuları polis ve 112 Acil Servise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamiyet Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Yıldırım da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

'İntihar notu bıraktığı da ortaya çıktı'

Mehmet Yıldırım'ın çocuklarına intihar notu bıraktığı da ortaya çıktı. Yıldırım'ın "Oğluma telefon ediniz" diyerek çocuklarının telefon numarasını yazdığı notta, "Bağışlayın; kendi hür irademle yaptım. Babanız Mehmet Yıldırım" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yıldırım çiftinin evli olan iki çocuğunun dün akşam eşleriyle birlikte anne ve babasını ziyaret ettiği de belirtildi.

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:55
Anahtar Kelimeler:
AnkaraCinayetIntihar
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