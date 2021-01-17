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Karadeniz'de Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

Bartın Valisi Sinan Güner, Karadeniz'de İnkumu açıklarında Rus bandıralı "Arvin" isimli bir kuru yük gemisinin battığını, geminin mürettebatından 3 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

17 Ocak 2021 Pazar 13:19
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Karadeniz'de Rus bandıralı kuru yük gemisi battı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Hızla bölgeye ulaşan ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen filikalarda mahsur kalan 15 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma yürütüyor. 

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'nden yapılan açıklamada, batan geminin "ARVİN" isimli Rus bandıralı yük gemisi olduğu belirtilerek, "Gemi personelinin filikalarla denizde oldukları öğrenilmiş olup ekipler, olay yerine intikal ettiğinde ayrıntılı bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

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