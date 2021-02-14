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"Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya böleceğiz"

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Soylu, "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" dedi.

14 Şubat 2021 Pazar 18:46
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"Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya böleceğiz"

Süleyman Soylu, Twitter hesabından teröre darbe vurulan Pençe Kartal-2 harekatıyla ilgili açıklama yaptı. 

"Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek şehitlerimiz yüzümüze tükürsün"

"Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" diyen Soylu, şunları söyledi:

"6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe Şehit edildi. Bunun üzerine hâlâ PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.

PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var. Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün."

Teröre 'Pençe Kartal' darbesi: 53 terörist etkisiz

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilen Pençe Kartal-2 Harekatı sona erdi. 

75 kilometre genişliğinde, 25 kilometre derinliğinde, sınır ötesindeki icra edilen harekatların en büyük bölgelerinden birisi oldu. 

PKK'nın alçak saldırısında 13 masum vatandaş şehit edildi. Harekat kapsamında 33'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 53 terörist etkisi hale getirildi.

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