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Kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil tespit edildi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde avcılık yapan bir vatandaş, dinlendiği sırada bir kaya parçasının üzerinde 70 milyon yıllık bir fosil tespit etti.

03 Mart 2021 Çarşamba 22:48
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Kaya parçasında 70 milyon yıllık fosil tespit edildi

Sincik ilçesine bağlı Şahkolu köyü sınırlarında avcılık yapan Mehmet İz, dinlenmek için bir kaya parçasına oturduğu sırada yüzeyinde farklı şekildeki kabartmalar olan 70 milyon yıllık bir fosili fark etti. 

Mehmet İz’in ihbarı üzerine Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Özcan’a kaya parçasının fotoğrafını gönderdi.

Yapılan incelemede kaya parçasındaki kabartmanın çoğu denizlerde, bir kısmı tatlı ve acı sularda, bir kısmı da karada yaşayan 70 milyon yıllık Gastropod (karından bacaklılar) alemine ait bir hayvan fosili olduğu tespit edildi.

Fosilin yaklaşık 20 santim uzunluğunda 7 santim genişliğinde olduğu belirtildi.

"Yaklaşık 70 milyon yıllık olan bir fosil"

Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosilin bulunduğu kayada incelemede bulunarak, şöylr konuştu:

“Gastropod olan bu fosil gurubu yumuşakça guruplarını temsil etmektedir. Bunlar sığ olmayan denizel alanda, göllerde ve karalarda bulunmaktadır. Burda da gördüğünüz gibi bir kaya üzerine sabitleşmiş şekilde, ortaya çıkıyor ve kayaçların yaşlarını tespit etmekte de kullanılan bir fosil gurubudur. Yaklaşık 70 milyon yıllık olan bir fosil, kendini kaya üzerinde görüntüleyerek karşımıza çıkmaktadır.”

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