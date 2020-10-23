Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 gün daha tutuklu
5 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezavine gönderildi
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti
“Ya sen ölecen ya Sefa”
“Ya sen ölecen ya Sefa”
Üzerinden uyuşturucu çıktı
Üzerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri saldırısının faili terörist, Kuzey Irak'ta yakalandı

Kayseri'de, 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik saldırının faaillerinden 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

23 Ekim 2020 Cuma 13:50
846 Okunma
Kayseri saldırısının faili terörist, Kuzey Irak'ta yakalandı

PKK mensubu 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner, MİT'in emniyet ile işbirliği içerisinde düzenlediği operasyonla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Tekiner'in, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik düzenlenen saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Ferhat Tekiner'in, 15 askerin şehit olduğu ve 54 kişinin de yaralandığı Kayseri'de patlamanın faili 'Kendal Deniz' kod adlı Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlendi. Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyet tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda Kuzey Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı kurtarılan pilottan acı haber
Yaralı kurtarılan pilottan acı haber
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Baba ve kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti
Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumda
Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumda
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim