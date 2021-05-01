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Kazada acısını unuttu ekranı kırılan telefonuna üzüldü

Bursa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç, kamyonetin çarpmasıyla yerde yuvarlandı. Polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin, kırılan cep telefonu ekranına üzülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:13
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Kazada acısını unuttu ekranı kırılan telefonuna üzüldü

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darmstad Caddesi üzerinden karşıya geçmek isteyen E.K. (17), A.Z'nin (36) kullandığı 16 AZ 986 plakalı otomobilin kendisine çarpmasıyla yerlerde sürüklendi. Kazanın etkisiyle yerden kalkamayan gence, ilk müdahale esnaf tarafından yapıldı. 112 Acil Servis beklerken, acısını unutan E.K., 'Telefonum gitti ağabey mahvolmuş' diyerek feryat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen gencin bir an olsun elinden bırakmadı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Son Güncelleme: 01.05.2021 15:40
Anahtar Kelimeler:
Bursa
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