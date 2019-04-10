Kendi çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan babaya beraat

Kendi çocuğuna müstehcen yayın izletmek ve cinsel istismarda bulunmak suçlamarıyla tutuklanan; çocukları tacizden koruma iddiasıyla kurulan bir derneğin başkanı olan sanık, ilk duruşmada beraat etti.

Çocukları tacizden koruma iddiasıyla kurulan bir derneğin başkanı olan Erhan N.'nin, kendi çocuğuna cinsel istismarda buluduğu suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberinde, dava dosyasına göre, 14 Şubat tarihinde Kübra C., "çocuğuna istismarda bulunduğu" iddiasıyla eski eşi Erhan N.'den şikayetçi olduğu hatırlatıldı.

Savcılık mağdu çocuğun ifadesinin "istikrarlı, samimi ve herhangi bir tereddüte mahal bırakmadığı" gerekçesiyle Erhan N. hakkında 27 Şubat tarihinde "Çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından iddianame düzenleyerek Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Davanın ilk duruşması dün görüldü ve baba Erhan N., hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten anne Kübra C., eski eşinin tutuklamaya sevk edildiği tarihte şikayetini geri çektiğine ilişkin dilekçe verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Erhan Bey'in avukatı dilekçeyi bana getirdi ve imzalattı. Sanık geçmişte beni yaralamıştı, ölümle tehdit etmişti. Bu nedenle can güvenliğim için dilekçeyi imzaladım" dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, anne ve baba araısndaki ihtilafa da dikkat çekerek araların çok sayıda dava bulunduğu, bu nedenle yönlendirmenin olabileceği, sanık baba ve mağdur arasındaki fiziksel temasın cinsel istismar kastı ile yapıldığına ilişkin bir delile ulaşılamadığı gerekçesiyle sanığın beraatini istedi.

Mahkeme, sanık babanın iki suçtan da ( Çocuğu müstehcen yayınları seyretmeye teşvik ve çocuğun cinsel istismarı) beraatine karar verdi.