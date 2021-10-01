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'Kendini arayan adam' konuştu: Dünya umrumda değil

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olanın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, aranan kişinin kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere inandıramadı. Beyhan Mutlu, "Dünya gündemine girmişim ama dünya umrumda değil" diye konuştu.

01 Ekim 2021 Cuma 09:52
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'Kendini arayan adam' konuştu: Dünya umrumda değil
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın önde gelen gazetelerinin internet sitelerine "Kayıp Türk kendisini arama ekibine katıldı" başlığıyla manşet olmuştu.

Dünyanın tanıdığı Beyhan Mutlu, sessizliğini bozup, yaşadığı o anları anlattı.

Bursa'nın Hamitler Mahallesi'nden gelip İnegöl'ün Çayyaka mahallesinde çalıştığını ifade eden Mutlu, "Olay günü Mesut arkadaşımla İnegöl'de işlerimizi hallettik. Gelirken de alkol aldık yanımıza ve içtik. Vakit geç olunca 'ben dinlemeye gidiyorum' diyerek yanından ayrıldım. Arkadaşım beni tam anlamamış. Benim geri dönmediğimi görünce meraklanmış. Jandarmayı ve arama kurtarma ekiplerine haber vermiş" dedi.

Gece 1 gibi uyuduğunu söyleyen Mutlu, "Sabaha karşı 5 sıralarında uyandım. Dışarıya çıktım. Arama kurtarma ekiplerini görünce yanlarına gittim ne olduğunu sordum. Kayıp biri olduğunu söylediler. Ben de aralarına karışarak, kayıp olan şahsı aramaya başladım. Bir süre sonra Beyhan Mutlu'yu aradıklarını söylediler. İsmimi duyunca soğuk ter döküldü. Beyhan Mutlu'nun ben olduğunu söyledim ama aramaya devam ettiler. Bana inanmadılar. Mesut arkadaşım beni görünce durum ortaya çıktı" diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.10.2021 09:53
Anahtar Kelimeler:
Beyhan MutluKendini Arayan Adam
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