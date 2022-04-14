Künye
Kıbrıs 15
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma, Ciddi Darp
Soygun, Yaralama, Zorla İnsan kaçırma,...
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı
Bahçeciler ilk kez Lefkoşa Ağır...
8 yıl hapis cezası!
8 yıl hapis cezası!
Okulun güvenlik şefine yumruk attı
Okulun güvenlik şefine yumruk attı

Kendisine çarpan sürücüyü döven yaya tutuklandı

İstanbul Şişli'de, arkadaşıyla yürürken kendisine hafif şekilde çarpan otomobil sürücüsüne şiddet uygulayan kişi tutuklandı.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:28
236 Okunma
Kendisine çarpan sürücüyü döven yaya tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde 30 Mart'ta yaşanan olayda F.F.B., kullandığı otomobille yoldan geçen Oktay S.'ye hafif şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öfkelenen Oktay S., otomobilin sürücü kapısını açarak F.F.B.'ye saldırdı.

Oktay S.'nin arkadaşı Zafer K. de, F.F.B.'ye şiddet uyguladı. Çevredeki insanların müdahalesiyle Oktay S. ve arkadaşı yatıştırıldı.

Otomobil sürücüsü F.F.B.'nin şikayeti üzerine, Oktay S. ve arkadaşı gözaltına alındı. Oktay S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde korkutan deprem
Türkiye'de 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 5 bin 529 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti
Sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli hakkında flaş gelişme!
Sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli hakkında flaş gelişme!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim