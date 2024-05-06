Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Buna göre son olarak benzine 28 kuruş, motorine ise 27 kuruş zam gelmiş; otogaz fiyatlarında ise 1 lira 50 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Salı gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinde 1.5 TL civarında indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.