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Kıbrıs gazisine pide dayağı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, pide sırasında çıkan kavgada Kıbrıs gazisini dövdüğü öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

29 Nisan 2022 Cuma 09:24
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Kıbrıs gazisine pide dayağı!

Kocaeli'de  bir fırında Kıbrıs gazisi Abdullah Al (68) ile pide sırasındaki 3 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişilerce darbedilen Abdullah Al, hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki kontrollerin ardından taburcu edilen Al, ertesi gün sancılarının geçmemesi üzerine Başiskele'deki özel hastaneye gitti.

Burada yapılan tetkiklerde bağırsaklarında delik açıldığı anlaşılan Kıbrıs gazisi Al, ameliyat edildi.

Hastanedeki tedavisi süren Al, iftara doğru pide almak için fırına gittiğini, sıranın uzun olması nedeniyle sıraya girmeden soğuk pide alıp çıkışa yöneldiğini söyledi.

Sıcak pide sırasında bekleyen bir kişinin kendisine sataştığını anlatan Al, "Benimle kavgayı çıkartan çocuk 'Amca üzerime çıkıyorsun, pidelerimi düşüreceksin.' dedi. 'Evde misafir bekliyor sofrada, bir pide aldım kaçıyorum' dedim. Hala aklına ne geldiyse bana söylüyordu. Ben de hem ona cevap veriyor hem de kapıdan çıkmaya çalışıyordum. Çıkamadım kapıdan, tekmeyle vurdular. Siyah tişört giymiştim, 3 tane tekme izi vardı üzerinde" diye konuştu.

Al, kavganın ardından polislerin kendisini hastaneye götürdüğünü ve o akşam taburcu edildiğini belirterek, durumunun ağırlaşması üzerine ertesi gün özel hastaneye başvurduğunu ve bağırsaklarından ameliyat olduğunu kaydetti.

Gözaltına alınarak savcılık sorgularının ardından serbest bırakılan şüpheliler E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S. (34) savcılık talimatı üzerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 29.04.2022 09:25
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