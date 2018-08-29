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Kıbrıs gazisinin organları bir hastayı hayata bağladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisinin karaciğeri bir hastayı hayata bağladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:20
Kıbrıs gazisinin organları bir hastayı hayata bağladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisinin karaciğeri bir hastayı hayata bağladı.Geçen günlerde vefat eden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ülger'in son arzusu olan organ bağışı yakınları tarafından yerine getirildi. Gazinin oğlu Ferdi Ülger, "Babam 18 Ağustos’ta vefat etti. Vasiyeti gereği organ bağışı yaptık. Karaciğeri başka bir hastaya nakledildi. Kendisi 66 yaşındaydı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmıştı. Babamın karaciğeri Çekirge Devlet Hastanesi'nde alındı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Organ nakli yaptığı için gururluyuz, keşke biz de yapabilsek" diye konuştu.

Yenişehir Muharip Gazileri Derneği'nde uzun yıllar yöneticilik yapan Mustafa Ülger'in son arzusu herkesi duygulandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs GazisiORGANHaberKKTC
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