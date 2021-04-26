T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine, K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı görüşme ve yarın Cenevre’de başlayacak olan “Gayri resmi 5+1 BM toplantısı” konusu ile ilgili açıklamalarda bulunarak başladı.

Kıbrıs Türkü’nün her daim yanında olacaklarının altını çizen Erdoğan, iki devletli çözüm vizyonuna olan desteklerinin de tekrar altını çizdi.

Erdoğan açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Kabine toplantısı öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştük. İkili işbirliği konularını, yarın Cenevre’de “Gayri resmi 5+1 BM toplantısını” ele aldık

Sayın Tatar Cenevre’de Kıbrıs Türk Halkı’ndan aldığı destekle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm vizyonunu gündeme getirecek. Türkiye olarak biz de bu vizyona tam destek vereceğiz. Özellikle Kıbrıs’ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz. Toplantının sonucu ne olursa olsun Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”