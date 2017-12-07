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Kılıçdaroğlu Londra'da Corbyn ile bir araya geldi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs sorunu da gündeme geldi.

07 Aralık 2017 Perşembe 17:39
Kılıçdaroğlu Londra'da Corbyn ile bir araya geldi...
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Türkiye’deki ana muhalefet Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüştü. Görüşmede Kıbrıs sorunu da gündeme geldi.

İngiliz parlamentosunda basına kapalı gerçekleşen Kılıçdaroğlu - Corbyn görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü. 

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Corbyn ve Kılıçdaroğlu görüşmede, Türkiye’deki insan hakları ve azınlıklarla ilgili sorunların yanı sıra Kıbrıs konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşananlar ile tutuklu gazeteciler ve milletvekilleri hakkında Corbyn’e bilgi veren Kılıçdaroğlu, Kıbrıs konusunda da Rum tarafının uzlaşmaz tutumuyla masayı devirdiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, Kıbrıs’ta Annan Planı'ndan sonra Türk tarafının cezalandırıldığını, Rum tarafının ise ödüllendirildiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu da Corbyn’den İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili bilgi aldı.

Brexit konusunda yeni bir referandumun gündemde olmadığını belirten Corbyn, izlenecek yolun müzakerelerde bazı hakların güvenceye alınması olduğunu söyledi.

Corbyn’in ofisinde Türk çalışanların da olduğunu ve Türk yemeklerine büyük ilgi duyduğunu aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, İngiliz ana muhalefet liderini Türkiye’ye davet etti.

Kılıçdaroğlu, Londra temasları kapsamında bugün düşünce kuruluşu Democratic ProgressInstitute'ün toplantısına iştirak edecek.

Toplantı, basına kapalı yapılacak.

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