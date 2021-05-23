Kılıçlı cinayete 8 tutuklama

İlçede, 19 Mayıs'ta iki ailenin bireyleri arasında çıkan ve kesici alet darbeleri alan 21 yaşındaki Hazar Tömbül'ün yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Taraflar arasındaki darbede anının yer aldığı görüntülerde, bölgeye elinde kılıçla koşan kişiyi durduran başka biri kılıcı alarak Tömbül'e saldırıyor.

Gencin de kendisini korumaya çalıştığı ve çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı görüntülerde yer alıyor.



Öte yandan, kan kaybından hayatını kaybettiği bildirilen Tömbül'ün, askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

OLAY



Silifke ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada Hazar Tömbül yaşamını yitirmişti.



Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.