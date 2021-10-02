Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
Kendisini aldattığını düşünmüş
Kendisini aldattığını düşünmüş
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Ölümlü kaza zanlısı cezaevinde bekleyecek!
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 2 gün daha...
banner107

Kilosu 4 bin Euro!

Almanya’dan Bursa’ya gelen Peter Körner, hem akademisyenlik yapıyor, hem de trüf mantarı uzmanı yetiştiriyor. Körner’in şirketi tarafından yurt dışına ve Türkiye’nin lüks restoranlarına satılan siyah trüf mantarının kilosu Almanya'da bin 200 euroya satılırken, beyaz trüf mantarının ise 4 bin euroya alıcı bulduğu kaydediliyor. Körner, ''Profesyonel trüf mantarı uzmanları yetiştiriyoruz. Bu işin meraklılarına belge verip, resmî avcı yapıyoruz'' şeklinde konuşuyor.

02 Ekim 2021 Cumartesi 11:28
23 Okunma
Kilosu 4 bin Euro!
banner108

Alman Peter Körner, Bursa’da akademisyenlik yapıyor. Ayrıca trüf mantarı uzmanı olan Körner, burada şirket kurarak ,trüf mantarı avcılığı yapmak isteyenlere belge verip, bu işi profesyonel ve resmî olarak yapmalarını sağlıyor.

Türkiye’de yetişen siyah ve beyaz trüf mantarları, Körner’in şirketi tarafından yurt dışına ve Türkiye’nin lüks restoranlarına satılıyor. Almanya’da siyah trüf mantarının kilosu bin 200 avrodan satılırken, beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin eurodan alıcı buluyor. Çok değerli olan bu mantarlar Türkiye’nin birçok vilayetinde yetişiyor. Körner, bu işi Türkiye’de meraklılarına öğretip sertifika veriyor. Ayrıca bu işi öğrettiği kursiyerlerin topladığı mantarları şirketi vasıtasıyla alıp yurt dışına ihraç ediyor.

BELGE VERİLİP RESMÎ AVCI YAPILIYORLAR

Türkiye’de çok fazla trüf mantarı olduğunu ifade eden Peter Körner, "Bursa’da bir şirketim var. Türkiye’de trüf mantarı borsası kurduk. Türkiye’deki trüf mantarlarını Türkiye ve Avrupa sofralarına sunuyoruz. Trüf mantarının siyah ve beyazı Türkiye’nin bir çok bölgesinde yetişiyor. Bu mantarı bulmak çok zahmetli. Biz bu işi yapmak trüf mantarı bulmak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Onlara belge verip, profesyonel trüf mantarı uzmanları yetiştiriyoruz. Biz Türkiye’de resmî olarak trüf mantarı avcılığını yaygınlaştıracağız. Bu mantarın Türk ve Avrupa mutfaklarında yer almasını sağlayacağız. Türkiye’de trüf mantarı bakımından inanılmaz bir kapasitesi var. Biz Türkiye’de resmî olmayan trüf mantarı avcılarını sertifikalı yapmak istiyoruz. Bu işin meraklılarına belge verip, resmî avcı yapıyoruz.

''TRÜF MANTARININ BORSASI VAR''

Trüf mantarının bir borsası var. Günlük olarak fiyatı değişiyor. Yazın toplanan siyah trüf mantarının kilosu Almanya’da bin 200 eurodan satılıyor. Beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin euro. Türkiye’de beyaz trüf mantarı çok fazla. Lâkin insanlar bunu çok fazla bilmiyor. Bu mantarın bu kadar tercih edilmesinin sebebi, çok lezzetli olması. Genellikle eğitilmiş köpekler yardımıyla aranıyor. Köpekler olmadan bulmak çok zor. Çünkü toprağın altında yetişiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Trüf Mantarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam
Otogaz fiyatlarına 71 kuruş zam
Liseli kız öğrenciler yumruk yumruğu kavga etti
Liseli kız öğrenciler yumruk yumruğu kavga etti
Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!
Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim