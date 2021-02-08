Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün tutukluluk
Mengi cinayeti zanlılarına 3’er gün...
Kadına Şiddet Bitmiyor
Kadına Şiddet Bitmiyor
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
3 kişiyi vurmuştu; cezaevine gönderildi
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Narkotik Polisi Göz açtırmadı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile yakalandı
Askeri yasak bölgede uyuşturucu ile...

Kim Milyoner Olmak İster'de sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından biri Omurilik sarımsağı olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.

08 Şubat 2021 Pazartesi 22:21
408 Okunma
Kim Milyoner Olmak İster'de sağlık sorusuna yanlış yanıt veren doktor konuştu

Kim Milyoner Olmak İster'de Mehtap Gül Caymaz isimli yarışmacının joker olarak danıştığı Doktor Ali Çiçek, "Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusuna 'omurilik sarımsağı' yanıtını verince gündeme oturdu.

Yanlış yanıt verdiği ekranlara yansıyan Doktor Ali Çiçek, kendisini savunarak ses problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını belirtti.

Çiçek şu ifadeleri kullandı: "Ses sorunu programa yansımadı. Ancak benim için iyi tarafından bakarsak yıllardır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüm."

"Son olarak yarışmayı izleyen ses ve süreden dolayı yanlışlık olduğunu söyleyen arkadaşlara da teşekkür ederim."

Kenan İmirzalıoğlu yanlış yanıt üzerine şöyle konuşmuştu: "Ali Bey doktordu değil mi Mehtap Hanım, hangi bölüm?" diyerek soru sordu. Sunucu İmirzalıoğlu daha sonra ise "Acaba Ali Bey'in kafası mı karıştı diye düşünüyorum. Ben Ali Bey'i birazcık kurtarmaya çalıştım da kurtaramadım galiba. Ali Bey'in bu sorunun cevabını bildiğinden eminim, emin olmak istiyorum. Heyecandan karıştırdığını düşünüyorum, düşünmek istiyorum"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 103 can kaybı, 8 bin 103 yeni vaka
Türkiye'de 103 can kaybı, 8 bin 103 yeni vaka
'Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attı' iddiası
'Sigortadan para almak için hamile eşini uçurumdan attı' iddiası
Uzmanlar uyarıyor: Antikor oluşması için ikinci doz önemli
Uzmanlar uyarıyor: Antikor oluşması için ikinci doz önemli
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim