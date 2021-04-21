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Kısıtlama 26 Nisan'da sona erecek!

Türkiye'de koronavirüsü salgını ve artan vakalar nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:09
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Kısıtlama 26 Nisan'da sona erecek!

 Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeye göre; kısıtlama 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 3 gün sürecek.

KISITLAMA 26 NİSAN 05.00'DE SONA ERECEK

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

AYNI KISITLAMALAR GEÇERLİ OLACAK

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

TÖRENLER ASGARİ DÜZEYDE TUTULACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belirlenen esaslara göre kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.

Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

GÖREVLİ KİŞİLER KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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