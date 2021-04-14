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"KKTC'nin haklarını yedirtmeyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir söyleşi gerçekleştirdi

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:09
157 Okunma
"KKTC'nin haklarını yedirtmeyiz"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri'nde, gençlerle bir araya geldi ve onların sorularını yanıtladı.

Erdoğan, söyleşiye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Akdeniz’deki yaklaşımını ele aldıklarını söyledi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimseye yedirmeyeceğimizi bir kere de gençlerimize anlattık" diyen Erdoğan, "Yerli gelirse müdahale ederiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, görüşmelerden kaçmadıklarını da ifade etti.

Son Güncelleme: 14.04.2021 19:12
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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