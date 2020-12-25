KKTC’ye aktarılan kaynak, İstanbul’a ayrılan kaynağın yaklaşık iki katı

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, 458 milyon TL’nin İstanbul’a tahsis edileceğini söyledi.

Başbakan Ersan Saner’in ilk resmi ziyareti olarak gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde ise KKTC’ye İstanbul’un yaklaşık iki katı kaynak ayrıldı.

KKTC’YE 890 MİLYON TL

Geçtiğimiz günlerde, Başbakan Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara’yı ziyaret etmişti.

Fuat Oktay ile yapılan görüşmenin ardından KKTC’ye 800 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağı açıklanmıştı. Ardından Başbakan Saner’in yaptığı açıklamada, Türkiye’nin KKTC’ye 890 milyon TL kaynak aktarımı yapıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

“Kıbrıs Türkünün her zaman yanında olan ana vatan Türkiye’nin Koronavirüs salgınından sonra ekonominin düzeltilmesi adına ortaya koymuş olduğu 2020 Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde aktarılması gereken 890 milyon TL'lik kaynağın aktarılması onaylandı.”