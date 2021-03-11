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Koca: 2021'de 2020'deki kabusu yaşamayacağız

Corona virüs salgınında geçen son bir yılı değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Covid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın'' açıklamasını yaptı. Corona virüsün kısa sürede grip gibi bir hastalık haline gelmeyeceğini ancak çok geçmeden de gücünü yitireceğini söyleyen Bakan Koca, ''2021'de 2020'deki kabusu yaşamayacağız'' dedi.

11 Mart 2021 Perşembe 17:09
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Koca: 2021'de 2020'deki kabusu yaşamayacağız

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının ardından tam bir yıl geçti.

TC Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre bugüne kadar ülkede toplam 2 milyon 821 bin 943 kişide corona virüs vakasına rastlandı. O günden itibaren dünyada olduğu gibi Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında birçok önlem alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs gölgesinde geçen son bir yılını değerlendirdi.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

''İlk corona virüs vakası açıkladığımız günün üzerinden tam bir yıl geçti. 10 Mart'ı 11 Mart'ı bağlayan gece huzurlanıza çıkıp, hazırlıklı olduğumuzu ifade etmiştim. Son 1 senede yaşama düzenimiz alt üst oldu. Covid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın. Bugün itibariyle uygulanan aşı 10 milyon dozdan fazladır.

YERLİ AŞI ÇALIŞMASI

Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Dünyada kullanımda olan 7 aşı var.  Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız. Türkiye büyük bir yarışın olduğu aşı tedariğinde en hızlı davrananlardan biridir. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını kasımda yaptık. Corona virüs kısa sürede grip gibi bir hastalık haline gelmeyecek ama çok geçmeden gücünü yitirecek. 

CORONA VİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Kaybettiğimiz ilk hasta 89 yaşında kronik hastalıkları olan bir eczacıydı. O günden bugüne can kaybı 30 bine yaklaştı. 

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak. Aşı programı muntazam şekilde yürüyor. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak. Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Kabus 2021'de devam etmeyecek.  

Planladığımız gibi nüfusun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak, salgın üzerimizde ağır baskı olmaktan çıkacak. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak. Maskeleri tanımadığımız, yakın durmanın yakınlık ifadesi olduğu günlere geri dönmeyi tam vaat edemem ama oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz'

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