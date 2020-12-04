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Koca: Kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıyla ilgili "Mecburiyet olmayacak ama vatandaşımıza aşıyı anlatarak ikna edeceğiz. Kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım" dedi.

04 Aralık 2020 Cuma 10:19
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Koca: Kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili açıklama yaptı. Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz aşının inaktif yöntemle üretildiğini, bu yöntemle üretilen aşıların daha güvenilir olduğunu söyledi.

Bakan Koca, yıllardır bu yönteme dayalı aşılar üretildiğini ve bir yan etkisinin olmadığını anlattı.

Çin'den gelecek aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından inceleneceğini, Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılamanın başlayacağını vurguladı.

Bakan Koca, aşılama konusunda zorunluluk olmayacağını da söyleyerek, "Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız" dedi.

Koca, kamuoyunun huzurunda aşı yaptıracağını da duyurdu.

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