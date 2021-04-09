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Koca, vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıkladı.

İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. 

09 Nisan 2021 Cuma 22:47
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Koca, vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıkladı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıkladı.

 Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 85'İNİ ÇEŞİTLİ VARYANTLAR OLUŞTURUYOR"

Koca, "Tespit edilen vakaların yüzde 85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca
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