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Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 20:45
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Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
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Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

"OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI"

AFAD, Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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