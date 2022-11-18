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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda M.B. isimli 56 yaşındaki adam, iddiaya göre köpeğe tecavüz ederken başka bir vatandaş tarafından görüldü. Yakalandığını anlayan şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çekilen görüntü üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, daha sonra ise tutuklandı.

18 Kasım 2022 Cuma 10:10
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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı



Efeler ilçesinde meydana gelen iğrenç olayda iddialara göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, ağaçlık alanda köpeğe tecavüz ederken başka bir vatandaş tarafından görüldü. Fark edilip görüntülendiği anlayan şüpheli M.B. (56), olay yerinden hızla kaçtı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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