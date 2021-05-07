Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Köpeği ciple sürükleyerek çöpe atan şahıs serbest bırakıldı

Sarıyer’de köpeği ciple sürükleyerek çöpe atan şahıs serbest bırakıldı

07 Mayıs 2021 Cuma 12:44
252 Okunma
Köpeği ciple sürükleyerek çöpe atan şahıs serbest bırakıldı

Sarıyer Zekeriyaköy’de bahçesinde köpekler tarafından boğulduğunu iddia ettiği köpeğini iple boğazından bağlayarak cipiyle çöpe kadar sürükleyen ve Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan 77 yaşındaki şahıs, adli makamlarca serbest bırakıldı.

Sarıyer Zekeriyaköy 3. Cadde üzerinde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, yaşlı bir adam sokak köpeğini iple boğazından bağlayarak 34 VL 4701 plakaları cipiyle cadde üzerindeki çöpe kadar sürüklemişti. Adam ardından köpeği çöpün yanına bırakmış ve yaptıkları cep telefonu kamerasına yansımıştı. O anları görüntüleyen vatandaşa ise tepki gösteren 77 yaşındaki Mehmet S. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmıştı.

Jandarmanın yakaladığı adam serbest bırakıldı

Gözaltına alınarak Zekeriyaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Mehmet S’nin burada ifadesi alınmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti. İfadesinde iple boğazından bağladığı köpeğin bahçesinde diğer köpekler tarafından boğulduğunu iddia eden adamın, köpeğin ölmesinin ardından iple boğazından cipine bağlayarak çöpe kadar sürüklediğini söylediği öğrenilen Mehmet S.’nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok"
"Tam kapanma ile ilgili bir uzatma gündemimizde yok"
Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş var!
Türkiye'de vaka sayılarında ciddi düşüş var!
İzmir'de kilosu 10 bin liraya et: Araba takası isteyen var
İzmir'de kilosu 10 bin liraya et: Araba takası isteyen var
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim