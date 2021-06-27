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Koşarak geldi ama yetişemedi, sınavı saniyelerle kaçırdı!

27 Haziran 2021 Pazar 13:41
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Koşarak geldi ama yetişemedi, sınavı saniyelerle kaçırdı!

Bursa'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS)  ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne  girmek için sınava gireceği okula gelen S.O, kapılar kapandıktan saniyeler sonra gelince sınava girme hakkını kaybetti. S.O’nun yakınları uzun süre, "Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı.


Bursa'da YKS heyecanı yaşandı. Kent genelindeki sınav merkezlerine gelen öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken, aileler de okul dışında çocuklarını bekledi. Kimliklerini kaybeden öğrenciler, nüfus müdürlüklerine giderek geçici kimlik belgesi aldı. Kimliğini kaybettiğini son anda fark edip ilçe nüfus müdürlüklerine gelen öğrencileri ise, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahin ekipleri, öğrencileri sınava motosikletle yetiştirdi.

Sınava girme hakkını saniyelerle kaybetti

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek olan S.O., saniyelerle sınava geç kaldı. Kapılar saat 10.00'da kapandı,  koşarak gelen S.O  okul girişindeki güvenlik görevlileriyle içeri girebilmek için konuştu. Sınava alınmayınca okulun önünden ayrılan S.O.'nun yakınlarından M.O., "Görüyorsunuz değil mi? Bu çocuk tam bir yıl diğer sınavı bekleyecek. Bir saniye yüzünden bu çocuk böyle kaldı" diyerek sitem etti.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
ÖSYMAYTTYT
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