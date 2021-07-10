Köylülerin golf eğlencesi

Denizli’nin Güney ilçesi Eziler Mahallesine beş yıl önce Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'na atanan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Türkiye’de ilk kez bir köyde golf turnuvası düzenledi.

Turnuvaya katılan 7’den 70’e herkes mahallenin harman yerinde kurulan golf sahasında deliklere atış yaptı.

Kendi yaptıkları golf arabalarıyla golf sahası içinde gezen köy sakini şalvarlı kadınların golf çubuğuyla yaptığı atışlar izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Arı, köyde farklı branşlarda 7’den 70’e kadın erkek herkese spor yaptırarak Güney ilçesine bağlı köylerin arasında ‘Köy Olimpiyatı’ düzenlemek istediklerine dikkat çekti.

Mahallede kız çocuklarının spora kazandırılması için öğrenci evlerinin evlerine, tarlalarına giderek görüşmeler yaptıklarını anlatan Suat Arı, yaşanan zorluklara da dikkat çekti.