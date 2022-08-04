Son dakika haberi: KPSS sınavı iptal edildi! Gelişmeyi yeni ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu. 31 Temmuz'daki KPSS oturumlarında yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi tarafından daha önceden yayımlandığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla görevden alınmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sınavla ilgili inceleme başlatmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise KPSS sınavıyla ilgili iddialara adı karışan Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenlenmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"KPSS sorularıyla ilgili adli soruşturma başladı, çalışmalar sürüyor. Hem DDK hem YÖK hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, KPSS soruşturmasıyla ilgili çalışmasını sürdürüyor."

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Dün görevden alınan Halis Aygün'ün yerine atanan yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 31 Temmuz'daki sınavın iptal edildiğini duyurdu ve "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Ersoy "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Ersoy ayrıca "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.

DDK: SORU İŞARETİ ADI KALMAMASI ADINA İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR

Öte yandan sınavın iptal edilmesiyle ilgili konuşan DDK Başkanı Yunus Arıncı "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatan