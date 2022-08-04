Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Öğrencisiyle ilişkiye girdi... 9 yıl hapsi boyladı!
9 yıl hapsi boyladı!
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Pompacı 18 ay hapis yatacak
Silah çekip tehdit etti!
Silah çekip tehdit etti!
Gönüllü ifade verdi... Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Çaldığı paranın çalındığını söyledi!
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler
Bahçeciler'in davasında delil karartmak istediler

KPSS sınavı iptal edildi!

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu KPSS sınavında aynı soru iddiaları üzerine üst üste gelişmeler yaşanırken göreve bugün başlayan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, kritik açıklamalar yaptı. Ersoy, 31 Temmuz'daki KPSS sınavının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'taki oturumların ise ertelendiğini duyurdu. Ersoy yeni sınav takvimiyle ilgili de bilgi verdi. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı DDK Başkanı Yunus Arıncı da sınavın iptaliyle ilgili açıklama yaptı.

04 Ağustos 2022 Perşembe 13:19
403 Okunma
KPSS sınavı iptal edildi!
banner48

Son dakika haberi: KPSS sınavı iptal edildi! Gelişmeyi yeni ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu. 31 Temmuz'daki KPSS oturumlarında yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi tarafından daha önceden yayımlandığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla görevden alınmıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sınavla ilgili inceleme başlatmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise KPSS sınavıyla ilgili iddialara adı karışan Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenlenmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"KPSS sorularıyla ilgili adli soruşturma başladı, çalışmalar sürüyor. Hem DDK hem YÖK hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, KPSS soruşturmasıyla ilgili çalışmasını sürdürüyor."

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Dün görevden alınan Halis Aygün'ün yerine atanan yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 31 Temmuz'daki sınavın iptal edildiğini duyurdu ve "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Ersoy "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Ersoy ayrıca "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.

DDK: SORU İŞARETİ ADI KALMAMASI ADINA İPTALİNE LÜZUM GÖRÜLMÜŞTÜR

Öte yandan sınavın iptal edilmesiyle ilgili konuşan DDK Başkanı Yunus Arıncı "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatan

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı
Mide küçültme ameliyatı sonrası kan kusarak can verdi
Mide küçültme ameliyatı sonrası kan kusarak can verdi
Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim