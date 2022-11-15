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Kritik isimler de yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda bombayı bırakan teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu belirlenmiş, Albashır'a bombayı verenin ise firari şüpheli B. olduğu ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili gözaltıların sayısı 50'ye yükselirken B.'yi kaçmak üzere Edirne'ye götüren Ammar J. ve Ahmet J. de gözaltına alındı. Ahlam Albashır ve B.'yi saldırı günü Beyoğlu'na bırakan kişi de ortaya çıktı. Öte yandan B.'nin Albashır'a saldırıdan sonra "Başının çaresine bak" dediği ortaya çıktı.

15 Kasım 2022 Salı 14:36
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Kritik isimler de yakalandı



Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturmayı derinleştiren polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Son olarak polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren B.'yi Edirne’ye götürenlerin izine ulaştı.

KRİTİK 2 İSİM YAKALANDI! TERÖRİST YAKALANMASAYDI...

Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar J. olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar J.’nin kardeşi Ahmet J. olduğunu belirledi. 2 şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylelikle 50’ye ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

"GELEMEM, BAŞININ ÇARESİNE BAK"

Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B.’yi olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır Beyoğlu’na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.’yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi.

EDİRNE'YE KAÇIRIP İSTANBUL'A DÖNMÜŞ

Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken B. ise Ammar J.'nin yardımıyla Edirne’ye kaçtı. B.’yi gideceği yere bırakan Ammar J. İstanbul’a döndü. Ammar J., İstanbul’da gözaltına alındı.

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