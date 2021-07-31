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Kuş dilinin kullanıldığı Kuşköy turizme kazandırılıyor

Giresun’un Çanakçı ilçesinde halk arasında "kuş dili" olarak bilinen "ıslık dili"nin haberleşmede kullanıldığı Kuşköy Köyü’nün turizme kazandırılması için hazırlanan projenin ilk etabı tamamlandı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 11:12
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Kuş dilinin kullanıldığı Kuşköy turizme kazandırılıyor

Çanakçı Kaymakamlığınca hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen "Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması" projesi kapsamında köy merkezindeki evlerin cephe yenileme, çevre düzenleme ve yol kaplama yapım işinin tamamlandığı belirtildi.

Yörede yüzlerce yıldır vadiler arasında ıslıkla iletişim kurulan ve bunun gelecek nesillere aktarılması için her yıl ıslık dili adına festival düzenlenen köyün projeyle beraber tamamen çehresinin değişmeye başladığını kaydeden Çanakçı Kaymakamı Ömer Sirkeci, birinci etabı tamamlanan projeni ikinci etabı için de çalışma başlatıldığını söyledi.

Köyde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Sirkeci yaptığı açıklamada, ıslık dilinin, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını da hatırlatarak, “Bilindiği gibi Kültürel mirasın, turizm açısından değeri yüksek ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Çanakçı Kaymakamlığı bölgede turizmin canlandırılması için çalışmalar yürütülmüş ve DOKAP destekli bu projenin de bunlardan birisidir. Proje kapsamında birincisi etapta 2 milyon 158 bin 129 lira bütçeyle köydeki binalarda dış yüzey cephe kaplama yapımı tamamlanmıştır.” dedi.

Projenin 2. Etabı konaklama ve sosyal tesis olacak
Projenin ikinci etabının da kısa zamanda tamamlanmasını hedeflediklerini de belirten Kaymakam Sirkeci, “ikinci etapta da konaklama yatırımları gerçekleştirilecektir. Köyde bulunan iki katlı okulu otele çevireceğiz. Yine aynı yerde restoran ve sosyal alanlar yapılacak. Hedefimiz en kısa zamanda ikinci etabı da tamamlamaktır. Proje tamamlandığında Kuşköy önemli bir turizm merkezi haline gelecek ve yerli yapancı bütün turistlerimizi Kuşköy Köyü’ne bekliyoruz ”ifadelerine yer verdi.
Köylüler ise kemençe eşliğinde ıslık dili ile türkü söyleyerek projeden duyduğu memnuniyeti ifade ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Kuş DiliKuşköy
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