Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...

Kuzeninin pasaportuna fotoğrafını yapıştırdı, Almanya'dan emekli oldu

23 Eylül 2018 Pazar 10:37
Kuzeninin pasaportuna fotoğrafını yapıştırdı, Almanya'dan emekli oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, 48 yıl önce iddiaya göre, kuzeni Veysel K.'ye (81) ait pasaporta kendi fotoğrafını yapıştırıp gittiği Almanya'da yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan Musa K. (85), kesin dönüş yaptığı memleketinde yeni pasaport almak istedi. Gerçekler kargocunun bildirimi sonrasında ortaya çıktı. Musa K. hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı.

Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde oturan Musa K. ile kuzeni Veysel K., 1970 yılında Almanya'ya işçi gitmek için başvuruda bulundu. Veysel K.'nin başvurusu onaylandı, Musa K.'ninki ise reddedildi. İddiaya göre, o dönem hastalanan kuzeni ile anlaşan Musa K., Veysel K.'nin pasaportuna kendi fotoğrafını yapıştırarak Almanya'ya gitti. Almanya'da bir fabrikada işe giren Musa K., yıllarca Türkiye'ye gelip gitti, ancak pasaportundaki sahtecilik- fark edilmedi. Almanya'da emekli olan Musa K., 15 yıl önce yurda kesin dönüş yaparak memleketine yerleşti.

3 yıl önce Almanya'ya yakınlarını ziyarete gitmek isteyen Musa K., kuzeni Veysel K. adına yeni pasaport başvurusunda bulundu. Veysel K. adına onaylanan pasaportun teslimi için haber bekleyen Musa K. yerine, kargo yetkilileri Veysel K.'nin torunu Mustafa K.'ye ulaştı. Mustafa K.'nin kargo personeline dedesinin pasaport başvurusu olmadığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi. Yapılan incelemede, pasaporttaki kimlik bilgilerinin Veysel K.'ye, fotoğrafın ise Musa K.'ye ait olduğu anlaşıldı ve 48 yıllık sahtecilik ortaya çıkarıldı.


Savcılı ksoruşturma başlattı


Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Musa K., Veysel K. ve torunu Mustafa K.'nin ifadelerine başvuruldu. Musa K. ifadesinde, "Veysel ile Almanya'ya gitmek üzere müracaatta bulunduk. Bana çıkmadı, ona izin çıktı. Veysel o dönemde hasta olduğundan Almanya'ya gitmedi. Bunun üzerine konuştuk ve Almanya'ya gitmem için anlaştık. Pasaport çıkarttım ve Almanya'ya gittim. Almanya'da Veysel K. ismiyle çalıştım ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. Almanya'ya gitmek üzere yeniden başvuruda bulundum. Pasaport gelmiş teslim için, Mustafa K.'yi aramışlar, o da pasaportun dedesi Veysel K.'ye fakat resmin de bana ait olduğunu söylemiş" dedi. Musa K. hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açıldı.

Torun: Şikâyetçi değiliz

Veysel K.'nin torunu Mustafa K. ise dedesi ve Musa K.'nin yıllar önce Almanya'ya gitmek için girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Dedem kaldı, Musa K. gitti. Yıllar sonra Musa K. emekli olarak yurt dışından döndü. Yaklaşık 3 yıl önce postaneden aradılar 'Veysel K.'nin pasaportu çıkmış, gel, al' dediler. Ben şaşırdım. Dedeme yıllardır ben bakıyorum, yataktan zor kalkıyor, böyle bir başvuruda bulunmadı. Pasaportta yazan bilgiler dedeme ait ama fotoğraf değil. Olay buradan çıktı. Olan olmuş. Biz kimseden şikâyetçi değiliz. Adam gitmiş o kadar çalışmış, emekli olmuş" diye konuştu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEmekliVeysel K
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Akdeniz'de Oldu Bittiye İzin Vermeyecek
Türkiye Akdeniz'de Oldu Bittiye İzin Vermeyecek
“Hak ve menfaatler korunacaktır”
“Hak ve menfaatler korunacaktır”
Bankada büyük vurgun: 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı
Bankada büyük vurgun: 15 milyonu alıp yıllık izne çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim