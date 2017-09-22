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Kuzey Irak tezkeresi görüşmelerine Erdoğan da katılacak

Görüşmeler yarın saat 16.00'da başlayacak

22 Eylül 2017 Cuma 16:47
Kuzey Irak tezkeresi görüşmelerine Erdoğan da katılacak

Türkiye Büyük Meclisi’nin (TBMM) yarın yapılacak olağanüstü toplantısında görüşülecek olan Kuzey Irak tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da TBMM Genel Kurulu'nda saat 16:00'da yapılacak Irak ve Suriye tezkeresi görüşmelerine katılacağı belirtildi. 

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, "Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenliğimiz açısından taşıdığı risk ve tehditler artarak devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

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