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Lale Duran corona virüsten hayatını kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı corona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesinde tek aşısız birey olan Duran'ın evinin önüne gelen aşı aracını üç kez reddettiği öğrenildi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:33
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Lale Duran corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye Sağlık Bakanlığının açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176,99 vaka sayısına yükseldi.

Samsun 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112,90 vaka sayısındaydı.

Corona virüs vakaları artış gösteren Samsun’da bir üzücü haber Bafra’dan geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede virüse yakalandığı öğrenilen Lale Duran'ın durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ANNE VE BABASI AŞI OLDU

Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı.

Anne ve babasının corona virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Lale DuranCorona VirüsSamsun
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