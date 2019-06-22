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Leyla'nın ölümü için istenen ceza belli oldu

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:44
Leyla'nın ölümü için istenen ceza belli oldu

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili 7 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 7 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Kent merkezinde yaşayan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan kızları Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, baba Aydemir'in tutuklu bulunan kuzeni M.A.A'nın da aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Sanıkların yargılanmasına 20 Eylül'de başlanacak.

18 GÜN SONRA ÖLÜ BULUNDU

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı. 

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında, akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

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