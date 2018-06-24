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Libya'da kaçırılan üç Türk işçi serbest bırakıldı

Libya'nın Ubari kentinde 3 Kasım 2017'de kaçırılan 3 Türk işçinin 233 gün sonra serbest bırakılmalarının sağlandığı bildirildi.

24 Haziran 2018 Pazar 13:42
Libya'da kaçırılan üç Türk işçi serbest bırakıldı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ubari'de 3 Kasım 2017'de kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlar serbest bırakıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, mühendis işçilerin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdi ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Libya makamlarıyla iş birliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağ salim kurtarılan vatandaşların en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulduğu" kaydedildi.

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