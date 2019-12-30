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Libya tezkeresi TBMM’ye sunuldu

30 Aralık 2019 Pazartesi 17:21
Libya tezkeresi TBMM’ye sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta Libya tezkeresi mesaisi yaşanacak. Türk askerinin Libya’ya gitmesi, Meclis’te yapılacak oylama ile netleşecek.

Meclis’teki oylama öncesinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener ile bir araya geldi.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu:
“Meclis’e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya’daki son durum hakkında bilgi arz ettik biz ülkemizin ulusal çıkarları bakımından karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil. Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık”

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
LibyaTbmm
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