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Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı yola çıkıyor

Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşıyı taşıyacak Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın bugün yola çıkacağı bildirildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:38
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Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı yola çıkıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya gönderileceğini açıkladığı aşılar yola çıkıyor.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Libya’ya gönderilecek olan 150 bin doz #COVID19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı’nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak" denildi.

Anahtar Kelimeler:
LibyaKoronavirüs AşısıCoronavirüsTürkiyeTürkiye Aşı Yardımı
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