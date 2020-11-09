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Mahalleli isyan etti

İstanbul'da Zeytinburnu mahallesi sakinleri, gece geç saatlerde ortaya çıkan kadınların sokak ortasında fuhuş yapmasına tepki gösterdi. Halaylı, danslı fuhuş pazarlığını da görüntüleyen mahalle sakinleri önlem alınmasını istedi.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:54
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Mahalleli isyan etti

Zeytinburnu mahallesi sakinleri, gece geç saatlerde ortaya çıkan kadınların sokak ortasında fuhuş yapmasına tepki gösterdi.  Halaylı, danslı fuhuş pazarlığını da görüntüleyen mahalle sakinleri önlem alınmasını istedi.

SOKAK ORTASINDA FUHUŞ

Zeytinburnu Maltepe mahallesindeki sanayi sitesi bölgesinde  saat 22.00'ten itibaren fuhuş pazarlığı çevre sakinlerini isyan ettirdi. Çevredekiler yaklaşık 10 kadının buraya gelerek fuhuş pazarlığı yaptığını öne sürüyor. Çevre sakinlerinin cep telefonu ile çektiği görüntülende kadınların dans edip halay çektiği, yanlarına gelenlerle de fuhuş pazarlığı yaptığı görülüyor. Fuhuşun ise ara sokaklarda ve araçlarda yapıldığı kaydediliyor. Sanayi sitesi esnafı her sabah sokaklarda prezervatif ve iç çamaşırlarıyla karşılaştıklarını belirtiyor.


" GİTTİK DE NE OLDU?' DİYE EL İŞARETİ YAPIYORLAR "

Sokak arasındaki fuhuşu da görüntüleyen çevre sakinlerinder biri, "Her akşam, her gece aynı. Gelin bakın. Videolarda gördüğünüz her şey, her gece bire bir aynı olacak. Çöpçüler artık yerleri temizlemiyor. Pisliklerinden bıktık. Halay çekiyorlar. Polisleri arıyoruz, geliyorlar alıp götürüyorlar gerçekten. 2 dakika sonra serbest bırakıyorlar. Fuhuş pazarlığı ne demek? Daha önemli şeyler de yapıyorlardır. Uyuşturucu da satıyorlardır. Biz bıktık. Birileri el atmalı, bir şey yapmak lazım" dedi.

Bir esnaf da, "Gece saat 10, 11 gibi geliyorlar halay çekiyorlar, fuhuş pazarlığı yapıyorlar.  Şikayet olduğunda götürüldükten sonra döndüklerinde bize 'Gittik de ne oldu?' diye el işareti yapıyorlar. Sokak ortasında aleni fuhuş pazarlığı yapıyorlar. Yerleri temizlemekten bıktık. Dükkanlarımıza giremiyoruz. Her taraf pislik dolu. Polis gelip alıp götürüp serbest bırakıyor. Kadınları karanlık yere gidip araçlarda, sokakta fuhuş yapıp gidiyor" diye konuştu

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