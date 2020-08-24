Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Duruşma 27 Ağustos’ta devam edecek
Demir sopalı kavgada karar verildi
Demir sopalı kavgada karar verildi
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!
Kamera kayıtlarından tespit edildi
Kamera kayıtlarından tespit edildi
1 gün daha tutukluluk
1 gün daha tutukluluk

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı olmadı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:03
670 Okunma
Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.56'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ise Pütürge ilçesine bağlı Başmezra Mahallesi olarak açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar'dan Yunanistan'a tepki: Gerginliği artıran bir faaliyet
Akar'dan Yunanistan'a tepki: Gerginliği artıran bir faaliyet
Giresun'da can kaybı 8'e yükseldi
Giresun'da can kaybı 8'e yükseldi
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim