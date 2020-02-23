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Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Türkiye'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23 Şubat 2020 Pazar 18:47
Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Türkiye'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Karabörklü Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 15.40'ta meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezinin yanı sıra çevre ilçeler ile İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aydın, Bursa ve Çanakkale'de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle birlikte vatandaşlar evlerinden çıktı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu depremden 3 dakika sonra da aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı.

VALİLİK: OLUMSUZLUK YOK

Manisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yatı. Açıklamada, "23 Şubat 2020 tarihinde saat 15.40'ta merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

Son Güncelleme: 23.02.2020 20:34
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDepremManisa
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