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Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde mantar toplarken üzerine yıldırım düşen şahıs hayatını kaybetti.

05 Mayıs 2022 Perşembe 08:03
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Mantar toplamaya çıktı, yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağı mevkisinde mantar toplayan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'e yıldırım isabet etti.

Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cansız bedeni, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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