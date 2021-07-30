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Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına, havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

30 Temmuz 2021 Cuma 18:53
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Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı

Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı. Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı.

Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.

Son Güncelleme: 30.07.2021 23:44
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