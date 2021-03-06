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Mavi Vatan-2021Tatbikatı yarın tamamlanacak

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı" Ege Denizi ve Akdeniz'de icra ediliyor. 25 Şubat'ta başlayan tatbikat yarın tamamlanacak.

06 Mart 2021 Cumartesi 10:03
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Mavi Vatan-2021Tatbikatı yarın tamamlanacak

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, "Mavi Vatan-2021 Tatbikatı" ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı karargah, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarının değerlendirilmesi hedeflendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün canlı bağlantıyla katılacağı tatbikatta yarın son gün.

Görev grubu seviyesinde temel harekat nevilerinin denenmesi, deniz harekatı ve müşterek harekat taktiklerine yönelik yeteneklerin geliştirilmesinin de hedeflendiği tatbikatta, diğer kuvvet komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destek imkan kabiliyetlerinin denenmesi ile unsurların harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi amaçlandı.

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alıyor.

İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanıldığı su üstü ve hava savunma atışları icra edildi.

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