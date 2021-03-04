Mavi Vatan’dan “Çelikten kaledir donanmamız” mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan tatbikatlarının Ege Denizi ve Akdeniz’de devam ettiğini duyurdu.

MSB, Twitter hesabından Ege Denizi ve Akdeniz’de devam eden tatbikatların yeni görüntülerini yayınladığı paylaşımında, “Çelikten kaledir donanmamız, şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege mavi vatandır bizlere. Ege Denizi ve Akdeniz’de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Çelikten kaledir donanmamız



Şimşek çaktırır denizlerde



Karadeniz, Akdeniz, Ege

Mavi Vatandır bizlere...