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Mavi Vatan’dan “Çelikten kaledir donanmamız” mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2021 tatbikatının yeni görüntülerini paylaştı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:39
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Mavi Vatan’dan “Çelikten kaledir donanmamız” mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan tatbikatlarının Ege Denizi ve Akdeniz’de devam ettiğini duyurdu.

MSB, Twitter hesabından Ege Denizi ve Akdeniz’de devam eden tatbikatların yeni görüntülerini yayınladığı paylaşımında, “Çelikten kaledir donanmamız, şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege mavi vatandır bizlere. Ege Denizi ve Akdeniz’de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Çelikten kaledir donanmamız

Şimşek çaktırır denizlerde

Karadeniz, Akdeniz, Ege
Mavi Vatandır bizlere...

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