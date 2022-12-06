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Meclis'te yumruklu kavga

TBMM'de bütçe görüşmeleri sürerken bugün yeniden gerginlik yaşandı. İddiaya göre AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine milletvekillerinin yumruklaştığı aktarıldı. Sakin başladığı belirtilen bütçe görüşmelerinde CHP'li Özgür Özel AK Partili Bülent Turan'ın gerginlik yaşadığı belirtilirken AK Partili Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Öz arasında yumruklaşma yaşandığı ifade edildi. Ayrıca buzla müdahale yapıldığı aktarıldı

06 Aralık 2022 Salı 14:05
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Meclis'te yumruklu kavga



Bütçe görüşmelerinde bu sene de tansiyon yüksek. Dünkü kavganın ardından bugün İYİ Parti ve AK Parti milletvekillerinin yumruklu kavga ettiği ifade edildi.

Mecliste yaşanan gerginliğe ilişkin HaberTürk'e konuşan muhabir Arzu Türkuçar, İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında bir atışma, tartışma yaşandığını söyledi.

Bunun üzerine oturuma 10 dakika ara verildiğini aktaran Türkuçar, "Ne olduysa o sırada oldu" diyerek AK Parti Milletvekili Işık'ın İYİ Partili Örs'e yumruk attığını ifade etti.

"YUMRUKLAŞMA YAŞANDI"

Öte yandan CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram ise Mecliste yaşanan gerginliğe ilişkin şunları aktardı:

"AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İYİ Parti Trabzon milletvekili Hüseyin Öz arasında bir yumruklaşma yaşandı. TBMM’deki bütçe görüşmelerinde dün de tansiyon çok yüksekti. Gece geç saatlere kadar yine yumruklaşma yaşanmıştı.

"SAKİN BAŞLAMIŞTI"

"Bugün saat 12’de genel kurul çalışmaları sakin başlamıştı. Geçtiğimiz dakikalarda önce grup başkanvekilleri arasında bir yoklama tartışması yaşandı. Özellikle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında bir gerginlik yaşandı."

"ARKA TARAFA BUZLAR GİTTİ, MÜDAHALE YAPILDI"

"Tartışma bitti konuşmaya geçilecekken İYİ Parti milletvekili Ümit Beyaz kürsüye çıktı, tam o sırada Ümit Beyaz konuşmasına başlayamadı demek doğru olur. O sırada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Öz arasında yumruklaşma yaşandı. Tabii İYİ Parti grubu ile AK Parti grubu ayağa kalkıp genel kurulun ortasında karşı karşıya gelince tüm milletvekilleri de araya girmek için ayağa kalktılar. O anda aslında hem ayırmaya çalıştılar ancak o anda da yumruk atıldığını da söyleyebiliriz. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin sonrasında da arka tarafa buzların gittiğini ve bir müdahale yapıldığını aktarmakta da fayda var."

Anahtar Kelimeler:
TbmmBütçe GörüşmeleriKavga
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